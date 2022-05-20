В Казани пройдет концерт и ярмарка в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией

Сегодня в Старо-Татарской Казани состоится праздничный концерт, посвященный 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Мероприятие начнется в 14.00. На сцене в сквере по улице Зайни Султана выступят финалисты фестиваля-конкурса исполнителей произведений духовного наследия «Илаһи моң», юные чтецы Корана, а также творческие коллективы из разных регионов страны.

На площади рядом с мечетью Марджани пройдет ярмарка, на ней можно будет приобрести сувенирную и халяль-продукцию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Концерт проводится для популяризации татарской культуры и языка, сохранения, изучения и возрождения традиций духовной культуры.

Вчера вечером в столице Татарстана на стенах Казанского кремля презентовали световое шоу. В его основе — символы и основные принципы традиционного ислама, присущего татарскому народу. В контенте шоу отражены исторические зарисовки Ибн-Фадлана, традиционные татарские шамаили, полумесяц и отсылки к священной книге, источнику света и знаний. Его покажут сегодня и завтра с 20.00 до 01.00 ночи.



В феврале в Татарстане утвердили план основных мероприятий, посвященных празднованию 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией. В документе описывались 79 различных мероприятий — от конференций до конкурсов и фестивалей.

Татьяна Леухина