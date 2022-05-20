Три спортсмена «Синтеза» вызваны в сборную России по прыжкам в воду

Фото: пресс-служба СК ВВС «Синтез»

Три татарстанских прыгуна в воду Мария Полякова, Никита Шлейхер и Александр Белевцев отправились на тренировочное мероприятие сборной России на базу «Озеро Круглое» в Подмосковье. Там они проведут ближайший месяц.

В летнем спортивном сезоне спортсмены показали хорошие результаты, отметил тренер СК ВВС «Синтез» по прыжкам в воду, главный тренер сборной Татарстана Павел Муякин.

Ожидается, что в конце мая они примут участие в турнире «Салют Победы» в Смоленске, а в более далекой перспективе — в чемпионате России в Пензе и Играх Дружбы в Казани, передает пресс-служба ВВС «Синтез».

В апреле спортсмены СК ВВС «Синтез» завоевали четыре медали на соревнованиях в Минске «Открытый Кубок Беларуси». Никита Шлейхер занял первое место в индивидуальных и синхронных прыжках с 3-метрового трамплина, а также в командном турнире. Александр Белевцев выиграл серебро в прыжках с 10-метровой вышки.

Татьяна Леухина