Под Казанью на Волге сел на мель теплоход «Окский-24»

Сегодня в 19:15 на 1311-м километре Волги вблизи жилого массива Кукушкино Приволжского района Казани сел на мель теплоход «Окский-24», груженный металлом и выполнявший рейс «Череповец–Ростов-на-Дону». Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Судно село на мель левым боком при выходе с причала «Лесная гавань». Теплоход повреждений не получил. Вода внутрь не попала, разлива топлива нет, погибших и пострадавших нет также. На судне находятся семь членов экипажа.

На место происшествия прибыл буксир-толкач «Герои Заполярья», чтобы снять теплоход с мели. Всего для ликвидации последствий привлечены 20 человек и семь единиц техники, из них от МЧС — три человека и одна единица техники. Причина происшествия в настоящее время устанавливается.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане 17 мая около 20.50 на 1383-м км Волги столкнулись теплоход «Волгобалт 203» и баржа «Саратов 2529». Оба судна были груженные щебнем. Баржу буксировал тягач «Шлюзовой 57». Теплоход задел баржу левой стороной носовой части судна из-за отказа рулевого управления. Баржа получила повреждения выше ватерлинии в виде вмятины и пробоины размером пять см. Обошлось без пострадавших.



Дарья Акимова