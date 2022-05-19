В Казани на улице Николая Ершова произошла авария с участием автомобиля каршеринга

В Казани на улице Николая Ершова, около остановки «Абжалилова», произошла авария с участием автомобиля каршеринга. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

По имеющейся информации, машина въехала в автомобиль марки Hyundai. Данных о пострадавших нет.

Фото: realnoevremya.ru

В феврале в Казани на Оренбургском тракте каршеринговая иномарка въехала в столб. Водитель на Volkswagen не справился с управлением из-за гололеда. Автомобиль вылетел на тротуар и врезался в столб. Предполагается, что при спуске с горы водитель резко затормозил, не рассчитав расстояния до поворота. Молодой человек не пострадал.



Сегодня утром сообщалось, что в столице Татарстана в среду, 18 мая, произошло 173 ДТП, из которых пять — с пострадавшими. В городе случилось четыре наезда на пешеходов и одно столкновение.

Дарья Акимова