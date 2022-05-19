С 20 мая Центробанк снимает ограничения на продажу наличной валюты, за исключением долларов и евро

С 20 мая российские банки смогут продавать физлицам без ограничений наличную иностранную валюту. Исключение коснется только евро и долларов. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Действующие ограничения на продажу наличных долларов и евро сохраняются. До 9 сентября этого года россияне могут купить только ту американскую и европейскую валюту, которая поступили в банковские кассы начиная с 9 апреля.

До этого ограничения распространялись на все виды наличной валюты. Отмечается, что разрешение продавать валюту без ограничений, связано с наличием остатков иностранных банкнот у банков.

Фото: cbr.ru

С 9 марта по 9 сентября Центробанк установил новый порядок операций с наличной валютой. Так, банки временно перестали продавать наличную валюту гражданам. Однако если она есть на руках, то поменять ее на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме. Подробности — в материале «Реального времени».

В марте Банк России ограничил переводы физических лиц за рубеж на сумму $5 тысяч в месяц. Такое решение было принято на фоне повышенной волатильности на валютном рынке. В апреле ЦБ повысил лимит до $10 тысяч.

16 мая Центробанк повысил ежемесячный лимит денежных переводов за рубеж до $50 тысяч. Такую возможность имеют российские резиденты, а также нерезиденты из дружественных стран.



Дарья Акимова