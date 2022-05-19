«Крылья» не станут выкупать контракт Игнатьева у «Рубина». Игрок вернется в Казань

23-летний нападающий Иван Игнатьев вернется в Казань и продолжит карьеру в «Рубине» по окончании сезона. Об этом сообщает СЭ.

По информации источника, игрок не смог убедить самарские «Крылья Советов» оставить его в клубе, где нападающий выступает на правах аренды. Самарцы не будут выкупать игрока за 2,5 миллиона евро — такая сумма отступных была прописана в договоре клубов.

Футболиста уже уведомили о том, что он покинет самарский клуб после завершения сезона.

В нынешнем чемпионате Российской премьер-лиги форвард сыграл в 14 играх и забил 1 мяч.

Эрик Добролюбов