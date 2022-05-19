В апреле в Татарстане продукты подорожали на 3%

В апреле продовольственные товары в Татарстане подорожали на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные приводит Татарстанстат.

В то же время на 0,5% снизилась стоимость непродовольственных товаров. Незначительный рост — 0,13% — наблюдается в динамике цен на услуги.

Фото: tatstat.gks.ru

В целом индекс потребительских цен в апреле поднялся на 1,04%, с начала года — на 13,69%.

По данным Татарстанстата, в последнюю неделю апреля в республике увеличилась стоимость некоторых продуктов. Например, огурцы подорожали на 2,7%, до 141,28 рубля за 1 кг. Бананы выросли в цене на 2,48%, до 106,83 рубля за 1 кг.

Диана Жиленкова