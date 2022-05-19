Топ-5 вакансий для молодежи в Казани: шиномонтажник, продавец косметики и другие

В Казани молодые специалисты в качестве шиномонтажника на автомойке могут зарабатывать до 100 тысяч рублей в месяц. В таком случае опыт работы для соискателей необязателен, сообщили «Реальному времени» в сервисе «Работа.ру».

На такую же зарплату может претендовать и инструктор тренажерного зала. Для этого необходимо иметь среднее специальное образование и опыт проведения персональных тренировок. Соискателям обещают возможность обучаться с получением дипломов, удостоверений и сертификатов по разным спортивным направлениям.

Также в рейтинг попала вакансия мастера-универсала, который может зарабатывать от 70 тысяч рублей ежемесячно. Ему необходимо выполнять сантехнические, электромонтажные и отделочные работы в квартирах и офисных помещениях при графике работы 2/2 или 5/2.

Фото: realnoevremya.ru

На доход в 60 тысяч рублей могут претендовать продавцы парфюмерии и косметики. Соискателям предлагается любой удобный график работы. В обязанности входят консультирование клиентов и работа с курьерами. Опыт работы и уровень образования значения не имеют.

Завершает топ-5 вакансий для молодежи должность помощника офис-менеджера, которому обещают доход от 30 тысяч рублей. От соискателя требуется грамотность и умение анализировать и структурировать информацию. Преимуществом станут знание английского языка, умение верстать страницы на Tilda, а также опыт работы в продаже недвижимости.

Недавно эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии мая в Казани. Рейтинг возглавила должность программиста «1С» со знаниями языка программирования и умением разобраться в чужом коде. Такому специалисту готовы платить от 130 тысяч рублей в месяц.

Диана Жиленкова