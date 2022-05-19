В Казани участок на улице Авангардной отдадут под создание религиозного объекта

Комитету земельных и имущественных отношений исполкома Казани предоставили разрешение на использование земельного участка по улице Авангардной для религиозных обрядов. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в сборнике документов мэрии города.

Площадь территории составляет 2 060 кв. м. Согласно кадастровому номеру, участок расположен рядом с общежитием ЗАО «Кварт», напротив находится жилой дом.



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В конце апреля сообщалось, что в столице Татарстана появится новый жилой квартал на 7 тысяч человек. Общественные обсуждения по проекту планировки территории, ограниченной Сибирским трактом, улицами Халитова и Академика Арбузова, проходили с 28 апреля по 19 мая.

Диана Жиленкова