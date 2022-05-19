В Казани назначили общественные обсуждения по проекту межевания территории по улице Гвардейской
В Казани пройдут общественные обсуждения по проекту межевания территории
на улице Гвардейской. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в сборнике документов мэрии города.
Предполагается, что земельный участок будет использован под размещение складских и торговых зданий. Его площадь составляет 482 кв.м, кадастровый номер — 16:50:060503:64.
Согласно постановлению, общественные обсуждения начинаются сегодня и продолжатся до 16 июня текущего года. Предложения и замечания по проекту можно подать в электронной форме в ИС «Общественные обсуждения» или в письменном виде в Управление архитектуры и градостроительства исполкома города.
В марте в Казани назначали общественные обсуждения по проекту межевания территории по улице Дементьева. Ее площадь составила 4 501 «квадрат».
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