В Казани назначили общественные обсуждения по проекту межевания территории по улице Гвардейской

В Казани пройдут общественные обсуждения по проекту межевания территории

на улице Гвардейской. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в сборнике документов мэрии города.

Предполагается, что земельный участок будет использован под размещение складских и торговых зданий. Его площадь составляет 482 кв.м, кадастровый номер — 16:50:060503:64.

Фото: скриншот документа

Согласно постановлению, общественные обсуждения начинаются сегодня и продолжатся до 16 июня текущего года. Предложения и замечания по проекту можно подать в электронной форме в ИС «Общественные обсуждения» или в письменном виде в Управление архитектуры и градостроительства исполкома города.

В марте в Казани назначали общественные обсуждения по проекту межевания территории по улице Дементьева. Ее площадь составила 4 501 «квадрат».

Диана Жиленкова