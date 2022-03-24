В Казани назначили общественные обсуждения по проекту межевания территории по улице Дементьева

В Казани назначили общественные обсуждения по проекту межевания территории площадью 4 501 кв. м по улице Дементьева, такое постановление опубликовано в сборнике мэрии города.



Согласно документу, общественные обсуждения пройдут с 24 марта по 21 апреля этого года. Проект и информационные материалы опубликуют в информационной системе «Общественные обсуждения». С 24 марта будут размещены оповещения о начале общественных обсуждений.

Фото: сборник мэрии / Чертеж №2 межевания территории (1-й этап)

С 4 по 7 апреля от участников общественных обсуждений, прошедших идентификацию, будут приниматься предложения и замечания по обсуждаемому проекту. Их можно направить в электронном виде в системе «Общественные обсуждения» или в письменной форме — в МКУ «Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования Казани».

По итогам общественных обсуждений будет подготовлен протокол и заключение о результатах общественных обсуждений по утвержденной форме. Заключение о результатах обсуждений опубликуют 21 апреля в сборнике мэрии.

Фото: сборник мэрии / Чертеж №3 межевания территории (2-й этап)

Исполком Казани постановил назначить общественные обсуждения по проекту межевания территории под загородный клуб по улице Новой в Авиастроительном районе. Даты общественных обсуждений определены с 24 марта по 28 апреля 2022 года.

Маргарита Головатенко