Бывшего директора управления эксплуатации Нижнекамского водохранилища обвинили во взяточничестве

57-летнего бывшего директора ФГУ «Управление эксплуатации Нижне-Камского водохранилища» задержали по обвинению в получении взятки п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



По версии следствия, в 2017-2019 годы по требованию обвиняемого главный бухгалтер управления передавал ему премии, начисленные инженерно-техническим работникам за общее покровительство и неприменение к ним мер дисциплинарной ответственности в случае выявления нарушений. Сумма незаконно полученных средств превысила 620 тысяч рублей.

Обвиняемый не признал причастность к совершению преступления. Суд по ходатайству следователя избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении обвиняемого продолжается расследование уголовного дела по факту получения взяток, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Фото: realnoevremya.ru

В начале мая сообщалось, что в Татарстане обвинили в получении взятки бывшую замдиректора медколледжа. По версии следствия, в 2021 году обвиняемая получила от старосты одной из групп 52,5 тысячи рублей, собранные с 34 человек, за содействие в успешной сдаче зачетов и экзамена. Кроме того, замдиректора получила денежные средства на общую сумму около 320 тысяч рублей за помощь в поступлении на обучение в колледж трех абитуриенток.

Маргарита Головатенко