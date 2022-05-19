Экс-глава разработчика систем для Ту-160 получил 8 лет колонии за мошенничество

Савеловский суд Москвы приговорил бывшего разработчика систем для бомбардировщика Ту-160 НПП «Темп» Андрея Трубкина, признав его виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает ТАСС.



Трубкина признали виновным в четырех преступлениях, совершенных по статье о мошенничестве, и назначили наказание в виде 8 лет колонии общего режима. Еще суд удовлетворил гражданский иск на сумму более чем 102 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу, его могут обжаловать в апелляционном порядке.

Фото: realnoevremya.ru

Дело против Трубкина по статье о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в 2012 году. Согласно материалам дела, он заключил с двумя коммерческими организациями договоры на ремонтно-строительные работы. Подрядчики обязательств не исполнили, но генеральный директор подписал акты приемки выполненных работ и дал указание о переводе денежных средств в счет оплаты по договорам.

После нарушения подписки о невыезде Трубкина объявили в розыск, а после задержания в феврале 2019 года — взяли под стражу.

Маргарита Головатенко