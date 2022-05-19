23 мая в нескольких домах Вахитовского района Казани почти на сутки отключат воду

23 мая временно приостановится водоснабжение в некоторых домах Вахитовского района Казани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, с 9:00 23 мая до 6:00 24 мая прекратится подача воды по адресам: улица Миннуллина, 8а, улица Назарбаева, 10, 10 к. 1, 12, 12в, улица Ново-Песочная, 40, 44, улица Островского, 107, улица Павлюхина, 37, улица Спартаковская, 14, 22, 53 (детсад №24), 81, 87, 89, улица Салимжанова, 17, 27, 29.

Это связано с проведением работ по выносу водопровода по улице Островского. Автоцистерны разместят согласно поступающим заявкам. Их принимают по телефону: +7(843) 231-62-60.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

С 9.00 20 мая до 6.00 21 мая несколько зданий по улице Минской Советского района Казани временно останутся без водоснабжения из-за работ по подключению водопровода. Воды не будет в домах №1, 1в, 1г, 1д, 5, 5а, 16, 16а, 18.

Дарья Акимова