В ряде домов по улице Минской Советского района Казани временно отключат воду

Несколько домов по улице Минской Советского района Казани временно останутся без водоснабжения из-за работ по подключению водопровода. Об этом предупреждает мэрия города.



Воды не будет с 9.00 20 мая до 6.00 21 мая в домах №1, 1в, 1г, 1д, 5, 5а, 16, 16а, 18. Автоцистерны разместят согласно поступающим заявкам, которые можно подать по телефону: +7 (843) 231-62-60.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Недавно мэрия столицы Татарстана опубликовала график отключения горячего водоснабжения в жилых домах на текущий месяц. Например, с сегодняшнего дня воды временно не будет по улицам 2-й Ленинградской, Айдарова, Бондаренко, Воровского, Гагарина и других.

Диана Жиленкова