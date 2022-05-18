В Тукаевском районе Татарстана временно закрыли движение по дороге «Челны — Нижнекамск» — Иштеряково

В Тукаевском районе Татарстана временно закрылось движение транспорта по автомобильной дороге «Набережные Челны — Нижнекамск» — Иштеряково. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Это касается участка трассы км 0+000 — км 5+800. Решение принято в связи с капитальным ремонтом дороги. Ограничения действуют с 18 мая по 10 октября 2022 года.

Водителям предлагается объезжать по автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Набережные Челны — Заинск — Альметьевск» — Нижнекамск и автомобильной дороге общего пользования муниципального значения Набережные Челны — Нижнекамск — Южная.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

11 мая стало известно, что в Казани до 31 октября продлевается ограничение движения для автотранспорта на участке по улице Амирхана. Изначально данный участок закрывали до 9 марта. Затем ограничение движения продлили до 17 мая.

Дарья Акимова