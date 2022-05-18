Захарова: ответные меры России на вступление Финляндии в НАТО станут сюрпризом

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что ответ России на решение Финляндии вступить в НАТО станет сюрпризом. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству», — сказала она.

Захарова отметила, что решение об ответных мерах примут с учетом всего комплекса факторов, в особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в альянсе. Она подчеркнула, что решение в первую очередь примут военные.

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В НАТО сегодня планировалось обсуждение заявок, поданных послами Финляндии и Швеции, на вступление их стран в альянс. Это ознаменовало бы начало процесса приема в организацию. Однако из-за позиции Турции переговоры не начались. Анкара дала ясно понять, что в настоящий момент не может одобрить их начало.



Дарья Акимова