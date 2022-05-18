На реставрацию Петропавловского собора в Казани выделят еще 32 млн рублей

Министерство культуры России объявило тендер на продолжение реставрационных работ в Петропавловском соборе в Казани. Начальная цена договора — 32 млн рублей. Источником финансирования выступает федеральный бюджет.

Подрядчику необходимо обеспечить содержание и уборку производственной площадки, а также круглосуточную охрану, выполнить мероприятия по защите газонов, кустарников, деревьев от повреждения, оформить разрешительную документацию и т.д.

Фото: kzn.ru (архив)

Работы необходимо выполнить до 30 сентября 2023 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 июня. Исполнителя определят 7 июня.

В марте на продолжение реставрационных работ на объекте предусмотрели еще 72 млн рублей. Заказчиком также выступает Министерство культуры России. Напомним, в прошлом году завершились противоаварийные работы по укреплению фундамента здания.

Диана Жиленкова