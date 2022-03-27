На продолжение реставрации Петропавловского собора в Казани потратят 72 млн рублей

На продолжение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Петропавловский собор с колокольней», расположенном на улице Мусы Джалиля в Казани, потратят в общей сложности 72 млн рублей, тендеры опубликованы на сайте госзакупок.



Заказчик — Министерство культуры России. Финансирование поступит из федерального бюджета. Работы нужно выполнить до 30 сентября 2023 года. Контракт действует с даты заключения до 30 ноября.

Заявку можно подать до 20 апреля, подрядчика определят 25 апреля.

Фото: kzn.ru (архив)

В сентябре 2021 года главный инженер Казанской епархии Михаил Федотов заявлял, что на реконструкцию Петропавловского собора в Казани и на благоустройство территории уйдет еще порядка трех лет.

Маргарита Головатенко