Вклады россиян в банках составляют более 30 триллионов рублей — это много или мало?

Вклады населения России в банках составляют более 30 триллионов рублей. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

— В результате мер — и бюджетные правила, и плавающий валютный курс, меры по созданию независимости финансовых институтов — у нас произошло доверие к рублю, — цитирует его ТАСС.

Недавно сообщалось, что Банк России не планирует устанавливать разные ключевые ставки в отдельных регионах. Как объяснила глава регулятора Эльвира Набиуллина, если в отдельном регионе ключевая ставка будет высокой, то граждане начнут там массово вкладывать деньги на депозиты.

Банковские вклады россиян составили 30 триллионов рублей — это:

$157,3 миллиарда или €150,6 миллиарда по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. В три раза больше объема средств россиян в криптовалюте — он превышает 10 триллионов рублей.

объема средств россиян в криптовалюте — он превышает 10 триллионов рублей. Примерно столько же сбережения составляли в начале 2020 года — тогда совокупный портфель вкладов физлиц в банках во всех валютах в рублевом эквиваленте достиг 30,55 триллиона рублей.

— тогда совокупный портфель вкладов физлиц в банках во всех валютах в рублевом эквиваленте достиг 30,55 триллиона рублей. Примерно на 3,2 триллиона меньше официальных данных Агентства по страхованию вкладов — сумма застрахованных вкладов россиян по итогам первого квартала 2022 года составила 33,2 триллиона рублей.

официальных данных Агентства по страхованию вкладов — сумма застрахованных вкладов россиян по итогам первого квартала 2022 года составила 33,2 триллиона рублей. На 3,5 триллиона больше , чем 10 лет назад — на начало 2012 года, по данным ЦБ, вклады составляли 26,5 триллиона рублей.

, чем 10 лет назад — на начало 2012 года, по данным ЦБ, вклады составляли 26,5 триллиона рублей. На 11,5 триллиона больше вкладов физических лиц на рублевых и валютных счетах в российских банках к 1 января 2015 года — составили 18,5 триллиона рублей.

вкладов физических лиц на рублевых и валютных счетах в российских банках к 1 января 2015 года — составили 18,5 триллиона рублей. В 15 раз больше объема вкладов и депозитов физлиц в начале 2005 года — 2 триллиона рублей.

объема вкладов и депозитов физлиц в начале 2005 года — 2 триллиона рублей. В 29,8 раза меньше объема депозитов в коммерческих банках США по состоянию на ноябрь 2021 года — $4,76 триллиона.

объема депозитов в коммерческих банках США по состоянию на ноябрь 2021 года — $4,76 триллиона. Примерно на 5 триллионов больше прогнозируемого объема доходов федерального бюджета на 2022 год — 25 триллионов.

прогнозируемого объема доходов федерального бюджета на 2022 год — 25 триллионов. На 10 триллионов больше госдолга России по итогам 2021 года — 20,92 триллиона рублей.

Дарья Пинегина