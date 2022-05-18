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На Казанском пороховом заводе предупредили об испытаниях на полигоне

10:25, 18.05.2022
На Казанском пороховом заводе предупредили об испытаниях на полигоне
Фото: mpt.tatarstan.ru

В ГУ МЧС России по Татарстану предупредили о поведении испытаний на Казанском пороховом заводе 18 мая.

Испытания проводятся сегодня днем с 9 до 15 часов. На территории предприятия работает площадка сжигания на открытой местности под контролем.

Ранее Казанский пороховой завод проводил испытания 21 марта. Тогда предупреждали о 40 выстрелах.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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