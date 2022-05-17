«Казаньоргсинтез» запустил новый комплекс водоподготовки

Фото: Владимир Васильев

Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин посетил новый комплекс водоподготовки ПАО «Казаньоргсинтез», который обеспечивает чистой питьевой водой само предприятие и ЖК «Салават купере».

Производительность нового блока — 40 тыс. кубометров в сутки. Резервуар рассчитан на 8 тыс. кубометров. Блок водоподготовки дополнит имеющийся цех, при этом его суммарная мощность составит 140 тыс. кубометров в сутки, а объем двух резервуаров — 14 тыс. кубометров. Инвестиции в проект составили более 700 млн рублей, он полностью профинансирован из собственных средств Казаньоргсинтеза. Суммарные инвестиции в проект реконструкции объекта превысили 1,3 млрд рублей.

Запуск в эксплуатацию комплекса позволил в 1,5 раза увеличить мощности водоподготовки предприятия и сделать водоснабжение производств более стабильным. Такие мощности позволят обеспечить чистой водой само предприятие — ПАО «Казаньоргсинтез» и крупнейший жилой массив Казани «Салават купере».

— Казаньоргсинтез пять лет назад начал работу над этим важным для развития города проектом, который особенно значим с учетом роста «Салават купере». В этом жилом районе построено 56 домов, проживает 21 тысяча жителей. Все они получают качественную питьевую воду благодаря той технологии, которую внедрил в цехе водоподготовки «Казаньоргсинтез», все сделано по последнему слову техники. Более того, заложен запас, который позволит обеспечивать питьевой водой «Салават купере» с учетом его роста, а уже сейчас там идет строительство 11 домов. Мы рады, что модернизацию городского хозяйства мы ведем вместе с одним из наших главных предприятий города — «Казаньоргсинтезом», — рассказал о социальной значимости проекта Ильсур Метшин.

Применяемая в блоке технология очистки позволила отказаться от использования жидкого хлора — обеззараживание воды проводится гораздо более безопасным гипохлоритом натрия. Кроме того, проектом предусмотрена установка уникальных каталитических фильтров, которые будут очищать воздух перед подачей в резервуар чистой воды.

Новый блок водоподготовки — это уникальный объект для Татарстана и для большей части регионов страны: в проект заложены наивысшие стандарты качества для трубопроводной воды в России. Достичь такого результата получилось на базе отечественных технологий. Новый блок водоподготовки на 98% укомплектован оборудованием российского производства.

Ввод в эксплуатацию нового комплекса благотворно отразился и на окружающей среде.

— В первую очередь, этот объект имеет большую значимость для жителей, для потребителей этой воды. Поскольку здесь соблюдаются все необходимые нормативы при ее выработке. Во вторую очередь, та вода, которая идет для промышленного потребления у нас на заводе, приходит достаточно чистой и выходит тоже чистой. То есть мы берем из Волги воду более загрязненную, чем выпускаем. Наша задача в том, чтобы обеспечить надежность и качество воды и для «Салават купере», и для завода, и для других сторонних потребителей, — отметил генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.

Новый блок водоподготовки позволит обеспечить более стабильное водоснабжение предприятия, в результате чего значительно снижаются риски внеплановых остановок производства. Так как каждая такая остановка производства приводит к сбросу продукта на факелы и интенсификации их горения, то повышение качества водоснабжения будет способствовать и снижению воздействия на атмосферный воздух.