В МИД России заявили, что Украина фактически вышла из переговорного процесса

Российско-украинские переговоры не продолжаются. Украина фактически вышла из переговорного процесса, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

По его словам, Москва не получила от Киева ответ на предложенный российской стороной проект договора, передает ТАСС.

Российско-украинские переговоры. Фото: telegram-канал Владимира Мединского

Сегодня глава ведомства Сергей Лавров заявил, что Киевом на российско-украинских переговорах управляют США и Великобритания. По словам министра, у Москвы есть данные, подтверждающие это.

Последняя очная встреча делегаций России и Украины состоялась в конце марта в Стамбуле. По итогам очередного раунда переговоров глава российской делегации, помощник президента страны Владимир Мединский сообщил, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.



В апреле Лавров рассказал, что Украина представила проект соглашения с Россией, в котором наблюдался отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле. Так, ранее украинская сторона взяла обязательство, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым, однако в новом варианте договора этот пункт отсутствовал.

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Диана Жиленкова