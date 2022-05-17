Банки в Турции задерживают выдачу наличных долларов США по переводам из России через систему «Золотая корона»

Фото: Максим Платонов

Турецкие бизнесмены, работающие с партнерами в России, испытывают трудности с получением наличных долларов США через российскую платежную систему «Золотая корона» в Турции.

— Нигде денег не осталось. Сейчас проблемно очень с «Золотой короной» работать. Вчера вроде такого не было, а сегодня — тупик. Здесь (в Турции, — прим. ред.) деньги найти очень сложно, они не приходят, — сообщил один из них «Реальному времени».

По словам представителя турецкого бизнеса, работающего с Россией, задержки происходят не при переводе, а именно при выдаче наличных средств. Сотрудники местных банков, которые работают с «Золотой короной», говорят, что у них просто нет денег для выдачи.

Другой предприниматель отмечает, что проблемы происходят только при получении долларов. В банках предлагают получать наличку в турецких лирах, но дальнейшая конвертация обратно в доллары получается невыгодной из-за разницы курсов и комиссий.

Фото: Максим Платонов

Бизнесмены отмечают, что видят переводы моментально, но им приходится ждать до нескольких дней, чтобы получить свои деньги. Трудности возникают при переводах типа «cash2cash» и «card2cash», переводы «card2card» работают в обычном режиме.



Сейчас сервисы «Золотой короны» доступны более чем в 550 банках в России, странах СНГ и дальнего зарубежья.

В 2020 году «Золотая корона» вышла на европейский рынок под брендом KoronaPay и стала доступна во всех странах Евросоюза. После начала спецоперации на Украине американская система денежных переводов MoneyGram прекратила работать с физлицами из России, поэтому получение денег в России, отправленных через нее, доступно только в офисах «Золотой короны».

Оперативно получить комментарий платежной системы «Реальному времени» не удалось.

Артем Гафаров