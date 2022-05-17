На казанском стадионе «Тасма» открылись беговые дорожки

Фото: администрация Кировского и Московского районов Казани

В Казани на стадионе «Тасма» открылись беговые дорожки. Об этом сообщает администрация Кировского и Московского районов города.

Казанцы могут организовать тренировки трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам с 19.00 до 21.00. Для этого необходимо заранее оформить пропуск в административном здании стадиона в будние дни с 9.00 до 18.00.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

По средам пропуск можно оформить с 11.00 до 20.00. При себе нужно иметь паспорт. Отмечается, что в этот день недели с 19.00 до 21.00 посетители имеют возможность получить консультацию от мастера спорта России по легкой атлетике Лилии Габдуллиной.

В прошлые выходные в столице Татарстана прошел традиционный Казанский марафон. В этом году участие приняли около 12 тысяч человек из 81 региона России. Участникам марафона предлагали преодолеть дистанции в 3 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км.

Жиленкова Диана