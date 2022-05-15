Казанский марафон — 2022: 12 тысяч участников на дистанции

В столице Татарстана прошел традиционный Казанский марафон. В этом году в марафоне приняли участие около 12 тыс. человек из 81 регионов России. Участникам марафона предлагали побеждать дистанции в 3 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км. Также были организованы соревнования для параатлетов и детские забеги.
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