Синоптики предупредили татарстанцев о грозе и сильном ветре 17 мая

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане, в том числе и в Казани, во вторник, 17 мая, ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют грозы и сильный ветер.

Завтра ночью и днем в республике грозы возможны местами. При них усилится ветер. Его порывы будут достигать 15—20 м/с, предупреждают в ГУ МЧС России по Татарстану со ссылкой на прогноз Гидрометцентра РТ.

Сегодня в республике ожидается облачная погода с прояснениями. По прогнозу Гидрометцентра РТ, пройдет дождь, местами сильный. Днем в отдельных районах возможна гроза, локально град. Ветер юго-западный, западный умеренный. Днем местами порывами может усиливаться до 16—21 м/с.

Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе в Татарстане установилась прохладная погода циклонического типа с дождем и сильным ветром, а в отдельных районах — с грозами. По прогнозу синоптиков, сохранится она и в начале следующей недели.



Татьяна Демина