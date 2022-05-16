В Татарстане сегодня ожидается дождь с грозой, град и до +19 градусов

В Татарстане в понедельник, 16 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Сегодня в Татарстане пройдет дождь, местами сильный. Утром и днем в отдельных районах гроза, локально град. Ветер юго-западный, западный умеренный, утром и днем местами сильный порывами до 16—21 м/с.

Максимальная температура воздуха днем составит от +14 до +19 градусов.

Фото: Максим Платонов

На прошлой неделе в Татарстане установилась прохладная погода циклонического типа с дождем и сильным ветром, а в отдельных районах — с грозами. По прогнозу синоптиков, сохранится она и в начале следующей недели.



Маргарита Головатенко