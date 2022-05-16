В Казани состоятся аукционы по реализации в собственность 5 объектов муниципалитета

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В Казани проведут аукционные торги по реализации в собственность пяти объектов недвижимости. Они состоятся 27 мая на площадке sale.zakazrf.ru. Об этом сообщает мэрия города.

Сейчас подготавливается актуальная техническая и кадастровая документация. По результатам конкурсного отбора заключен муниципальный контракт с организацией для проведения оценочных работ на 15 объектах муниципального фонда, которые будут реализованы в собственность.

Решением Казгордумы от 15 апреля в прогнозный план приватизации собственности муниципалитета Казани внесены изменения — перечень дополнили 11 объектами недвижимости площадью 3,6 тыс. кв. м. Два объекта площадью 0,88 тыс. кв. м исключены. Прогнозный план приватизации муниципальной собственности города на 2020—2022 годы насчитывает 214 объектов площадью 35,86 кв. м.

В текущем году на аукционные торги по реализации в собственность, проводимые на электронной торговой площадке, выставили 16 муниципальных объектов площадью около 2 тыс. «квадратов», стартовой стоимостью 78,9 миллиона рублей. Из них продан один объект площадью 58,8 кв. м итоговой стоимостью 8,095 миллиона рублей.

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

С 2020 года реализовано шесть нежилых помещений коммерческого назначения и два здания с земельными участками площадью 1,8 тыс. кв. м на сумму 31,94 миллиона рублей. Прямых договоров купли-продажи при реализации преимущественного права выкупа арендаторами нежилых помещений заключено на 31 нежилое помещение коммерческого назначения площадью 3,6 тыс. кв. м на сумму 192 миллиона рублей.

Еще два помещения площадью 383 кв. м внесли в уставные капиталы акционерных обществ «Казметрострой» и «Департамент продовольствия и социального питания Казани». В бюджет города в 2020 году от приватизации поступило 124,8 миллиона рублей, а в 2021 году — 192,4 миллиона рублей.

Маргарита Головатенко