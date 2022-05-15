В Казани в аварии пострадали два человека

В Казани минувшей ночью пострадали два человека — авария произошла на пересечении улиц Профсоюзной и Чернышевского, сообщает «Татарстан-24».



На дороге столкнулись иномарки Chevrolet и Renault. Последняя ехала по улице Чернышевского и выехала на красный сигнал светофора. Это стало причиной столкновения с Chevrolet, двигающегося по Профсоюзной.

Серьезно в столкновении пострадал пассажир Renault — его госпитализировали в больницу. Водителя на месте осмотрели врачи, от госпитализации он отказался. Автомобили тоже оказались сильно повреждены, их забрали с места ДТП на эвакуаторе.

В столице Татарстана 14 мая произошло 150 ДТП, из которых два — с пострадавшими. Зарегистрированы наезд на пешехода и падение пассажира в общественном транспорте. Задержаны 12 водителей в пьяном состоянии.

Маргарита Головатенко