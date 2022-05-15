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Происшествия

В Казани в аварии пострадали два человека

14:26, 15.05.2022
В Казани в аварии пострадали два человека
Фото: realnoevremya.ru

В Казани минувшей ночью пострадали два человека — авария произошла на пересечении улиц Профсоюзной и Чернышевского, сообщает «Татарстан-24».

На дороге столкнулись иномарки Chevrolet и Renault. Последняя ехала по улице Чернышевского и выехала на красный сигнал светофора. Это стало причиной столкновения с Chevrolet, двигающегося по Профсоюзной.

Серьезно в столкновении пострадал пассажир Renault — его госпитализировали в больницу. Водителя на месте осмотрели врачи, от госпитализации он отказался. Автомобили тоже оказались сильно повреждены, их забрали с места ДТП на эвакуаторе.

В столице Татарстана 14 мая произошло 150 ДТП, из которых два — с пострадавшими. Зарегистрированы наезд на пешехода и падение пассажира в общественном транспорте. Задержаны 12 водителей в пьяном состоянии.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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