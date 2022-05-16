17 мая в Нижнекамске состоится Фестиваль культуры финно-угорских народов

В Нижнекамске 17 мая пройдет Фестиваль культуры финно-угорских народов «Мы — финно-угры, мы — одна семья!». Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Мероприятие посвящено Году культурного наследия народов России. Нижнекамцы и гости города смогут познакомиться с самобытными традициями мордвы, удмуртов и марийцев. Праздник начнется в 18.00 в Доме народного творчества.

На концерте выступят народный фольклорный ансамбль «Марий Сем» из Набережных Челнов, народный ансамбль марийской песни «Эрвел» из Менделеевска, удмуртский вокальный ансамбль «Кизили», ансамбль песни и танца «Нардуган» и ансамбль народного танца и песни «Тулпар» из Нижнекамска. В фойе организуют выставку предметов культуры и быта финно-угорских народов и презентацию национальных блюд.

26 марта в Казани отметили Навруз — Новый год у тюркских и иранских народов. Гости республиканского праздника, который прошел на территории Казанского ипподрома, смогли познакомиться с национальной кухней, принять участие в народных забавах, увидеть творческие номера. Фотографии с мероприятия можно увидеть в галерее «Реального времени».

Дарья Акимова