Госансамбль песни и танца Татарстана выступил на фестивале татарской культуры в Волгоградской области

Государственный ансамбль песни и танца Татарстана сегодня принял участие в фестивале татарской культуры «Сабантуй», проходившем в селе Малые Чапурники Светлоярского района Волгоградской области. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Помимо ансамбля республики, на фестивале выступили заслуженный артист России, актер Вячеслав Гришечкин, а также творческие коллективы Волгоградской области, мастера декоративно-прикладного творчества, волгоградский конно-спортивный клуб «Застава», федерации тхеквондо ВТФ и каратэ. Учредителями стали администрация Светлоярского района, Волгоградский областной центр народного творчества и комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области.

На мероприятии гости смогли посетить татарское национальное поселение, спортивную зону национальной борьбы «Корэш» и стать зрителями конно-спортивных выступлений.

Фото: volgograd.ru

25 марта в Национальной библиотеке Татарстана состоялось открытие Года культурного наследия народов России. Концерт открыл Государственный ансамбль песни и танца республики. Фотографии с открытия можно увидеть в репортаже «Реального времени».

Дарья Акимова