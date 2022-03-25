Татары, чуваши, мордва: Год культурного наследия народов России открыли национальной музыкой

Сегодня в Национальной библиотеке Республики Татарстан состоялось открытие Года культурного наследия народов России. В концертной программе приняли участие самые яркие творческие коллективы Республики Татарстан. Концерт открыл Государственный ансамбль песни и танца РТ, в программе прозвучали: ансамбль «Верес», детский фольклорный ансамбль «Млада». Также состоялся телемост с национальными коллективами республики, исполняющими традиционную музыку чуваш, кряшен, удмуртов, марийцев, мордвы.
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