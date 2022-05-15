16 мая Россию с рабочим визитом посетит премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Максим Платонов

В понедельник, 16 мая, премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Москве Пашинян примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Организация 16 мая отметит 30-летие подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летие своего создания. В честь этого в российской столице пройдет саммит с участием руководства ОДКБ и глав государств-членов.

Отмечается, что завтра в Москву также приедет президент Белоруссии Александр Лукашенко. Запланированы его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Фото: wikipedia.org

Пашинян посещал Россию с официальным визитом в апреле. Тогда правительства России и Армении подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности. Основные направления — координация противодействия угрозам в этой сфере, обмен данными в целях выявления, предупреждения, пресечения и расследования правонарушений.

Дарья Акимова