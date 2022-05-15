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В Казани на уличной парковке автосалона загорелись 15 мотоциклов

13:45, 15.05.2022
В Казани на уличной парковке автосалона загорелись 15 мотоциклов
Фото: yandex.ru/maps

В Казани в 10.25 загорелись предварительно 15 мотоциклов на уличной парковке автосалона по улице проспект Победы, д. 200, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Площадь пожара составила ориентировочно 20 кв. м. Пожар локализовали в 10.38, открытое горение ликвидировали в 10.43. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

В начале мая в поселке Отары пожарные ликвидировали открытое горение на общей площади порядка 200 кв. метров, где загорелись два рядом стоящих частных дома. Пожарные сняли угрозу перехода огня на соседний дом. Отмечалось, что в одном из гаражей находилось три газовых баллона.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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