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В поселке Отары пожарные ликвидировали открытое горение на общей площади порядка 200 кв.метров

16:49, 05.05.2022
В поселке Отары пожарные ликвидировали открытое горение на общей площади порядка 200 кв.метров
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В поселке Отары пожарные ликвидировали открытое горение на общей площади порядка 200 кв.метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сегодня днем там загорелись два рядом стоящих частных дома. Пожарные сняли угрозу перехода огня на соседний дом. Отмечалось, что в одном из гаражей находятся три газовых баллона.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ


Всего создали 6 боевых участков, работали 6 водяных стволов, проложили 2 магистральные линии для подачи воды.

Как сообщалось ранее, все жители домов покинули их. Однако одному мужчине стало плохо, прибывшие медики констатировали смерть, не связанную с воздействием опасных факторов пожара. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ.

Татьяна Леухина
Происшествия Татарстан

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