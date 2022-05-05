В поселке Отары пожарные ликвидировали открытое горение на общей площади порядка 200 кв.метров
В поселке Отары пожарные ликвидировали открытое горение на общей площади порядка 200 кв.метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Сегодня днем там загорелись два рядом стоящих частных дома. Пожарные сняли угрозу перехода огня на соседний дом. Отмечалось, что в одном из гаражей находятся три газовых баллона.
Всего создали 6 боевых участков, работали 6 водяных стволов, проложили 2 магистральные линии для подачи воды.
Как сообщалось ранее, все жители домов покинули их. Однако одному мужчине стало плохо, прибывшие медики констатировали смерть, не связанную с воздействием опасных факторов пожара. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ.
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