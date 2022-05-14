Широков: «Слуцкий — главное разочарование сезона. Команда попала в зону стыковых матчей без внятной игры»

Фото: Global Look Press

Бывший игрок сборной России, ЦСКА, «Зенита«и «Спартака» и «Краснодара» Роман Широков поделился мнением о работе главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. Футболист отметил, что слабый состав команды — не причина неудач «Рубина», а дело в тренерской компетенции Леонида Слуцкого.



«Слуцкий — главное тренерское разочарование сезона? Пожалуй, да. Проблемы ведь не только у них — проблемы у всех клубов…



Мы все считали Слуцкого одним из лучших тренеров России, а в итоге команда попала в зону стыковых матчей без какой-либо внятной игры.

Как можно говорить о составе, если в том году они были в четверке, потом по их же словам усилились, а игры вообще нет», — приводит слова Широкова Sport24.

После 28 туров казанский «Рубин» занимает 13 место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Завтра подопечные Слуцкого сыграют против «Урала» в Екатеринбурге. Стартовый свисток намечен на 14:00 по московскому времени.



Эрик Добролюбов