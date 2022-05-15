Жители Челнов пожаловались на качество ямочного ремонта дорог

Фото: соцсети

В Набережных Челнах жители остались недовольны ямочным ремонтом дорог — фотографии «обновленных» дорог они опубликовали в социальных сетях.



На фотографиях пользователей видно, что дорожное полотно в целом осталось прежним — с дефектами. Работы выполнены неаккуратно — ямы залатаны неровно, по дороге разбросана асфальтная крошка.

Челнинцы назвали такой ремонт «творением художников» и уже задаются вопросом — сколько он продержится.

«Реальное время» выяснило, что в столице Татарстана городская казна платит по «ямочным» искам больше, чем тратит на ямочный ремонт дорог. Так, выше 426 тысяч рублей отсудил у Казгорисполкома индивидуальный предприниматель Ранис Сабирзянов за повреждения, которые получил принадлежащий казанцу Фанису Магсумову кроссовер Ssang Yong Kyron, угодив колесом в яму на улице Кул Гали. Пикантность ситуации состоит не только в том, что своевременный ремонт ямы обошелся бы бюджету намного дешевле, но и в том, что на не выполненном своевременно балансодержателем ремонте автодороги в очередной раз заработал посредник, поставивший судебные тяжбы такого рода на поток.

Подробнее о денежном потоке, который утекает не на ремонт дорог, а в карманы юристов, самых «дырявых» улицах и ремонте — в материале интернет-газеты.

Маргарита Головатенко