Майоров заявил, что Билялетдинов войдет в состав тренерского совета Федерации хоккея России

Бывший главный тренер казанского «Ак Барса» и сборной России по хоккею Зинэтула Билялетдинов войдет в состав тренерского совета Федерации хоккея страны. Об этом сообщил председатель совета, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров.

По его словам, в состав также войдут хоккеисты Борис Михайлов, Владимир Юрзинов и Игорь Тузик. Как отметил Майоров, он хотел бы пригласить туда и Владимира Крикунова.

Фото: khl.ru (на фото — Майоров)

— Еще туда вошли Роман Ротенберг и Валерий Брагин, хотя, по моему мнению, им будет сложнее участвовать в нашей работе, поскольку они оба являются действующими тренерами в СКА. А члены тренерского совета в идеале должны быть абсолютно независимыми фигурами, — приводит слова Майорова «Матч ТВ».



Сегодня стало известно, что семь хоккеистов из Татарстана в возрасте до 20 лет вызваны на сборы молодежной сборной России в рамках подготовки к Кубку Черного моря в Сочи. Среди них оказались Всеволод Альметкин, Адель Сафин, Данил Григорьев, Дмитрий Кателевский и Иван Меховов из «Ак Барса».

Диана Жиленкова