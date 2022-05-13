Минюст России включил в список нежелательных организаций «Крымскую правозащитную группу»*

В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, включена украинская «Крымская правозащитная группа»*. Об этом говорится на сайте Министерства юстиции страны.

По данным ведомства, организация включена в список по частям 1, 4 и 7 статьи 3.1 ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» на основании решения первого заместителя генерального прокурора от 4 мая 2022 года.

Фото: flickr.com

В феврале ведомство включило в этот список польскую организацию WOT Foundation* («ВОТ ФОНД»). А в октябре прошлого года в перечень попали Всемирный институт саентологических предприятий*, Церковь духовной технологии* и Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами*.

* Входит в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Диана Жиленкова