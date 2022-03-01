Портал госуслуг стал недоступен за рубежом из-за DDoS-атак
Портал госуслуг оказался временно недоступен из других стран из-за угрозы DDoS-атак. Об этом пишет ТАСС.
Решение об ограничении входа на портал приняли для обеспечения его работы и безопасности данных россиян.
На прошлой неделе пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил, что администрация президента фиксирует постоянные кибератаки на сайт Кремля. Серия хакерских атак затронула и сайты российских СМИ. Сегодня в Минцифре Татарстана на фоне DDoS-атак заверили, что никаких «опасений нет». Ведомство работает в усиленном режиме.
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