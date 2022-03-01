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Портал госуслуг стал недоступен за рубежом из-за DDoS-атак

20:44, 01.03.2022
Портал госуслуг стал недоступен за рубежом из-за DDoS-атак
Фото: pixabay.com

Портал госуслуг оказался временно недоступен из других стран из-за угрозы DDoS-атак. Об этом пишет ТАСС.

Решение об ограничении входа на портал приняли для обеспечения его работы и безопасности данных россиян.

Фото: pixabay.com

На прошлой неделе пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил, что администрация президента фиксирует постоянные кибератаки на сайт Кремля. Серия хакерских атак затронула и сайты российских СМИ. Сегодня в Минцифре Татарстана на фоне DDoS-атак заверили, что никаких «опасений нет». Ведомство работает в усиленном режиме.

Татьяна Леухина
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