Пётр Колтыпин: «Поддержка Сбером строительной отрасли — это серьезный вклад в развитие наших регионов»

В регионах присутствия Волго-Вятского банка по итогам 2021 года введено 3,5 млн квадратных метров жилья, при этом Сбером проинвестировано 96,6 млрд рублей в рамках 280 договоров. В I квартале 2022 года Волго-Вятский банк Сбербанка заключил 47 договоров, в рамках которых профинансировал строительство 1,2 млн квадратных метров жилья на общую сумму 26,3 млрд рублей.



Сбербанк нацелен на всеобъемлющую поддержку сегмента жилой недвижимости, в том числе на сохранение доступных условий на ипотеку. Благодаря ипотечным кредитам Сбера в прошлом году 133 тысячи семей в девяти регионах смогли улучшить свои жилищные условия, общая сумма выданных средств составила 272,7 млрд рублей. В I квартале 2022 года при поддержке Сбербанка смогли справить новоселье более 35 тысяч семей, банк выдал клиентам 83 млрд рублей. Порядка 40% заявок на ипотеку клиенты подали не выходя из дома — благодаря сервису Домклик (16+).



Пётр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:



«Поддержка Сбером строительной отрасли — это серьезный вклад в развитие наших регионов. Это ключевой фактор поддержания экономики, сохранения рабочих мест и налоговых поступлений в бюджет, создания комфортной городской среды. Сегодня как никогда важно объединиться всем, кто влияет на развитие сферы строительства в регионах, а также использовать все доступные инструменты, которые есть у застройщиков, у государства и у Сбербанка. Сбер всегда стремится обеспечить максимально комфортные условия для покупки жилья населением. Именно поэтому банк уделяет особое внимание доступности ипотечных программ для клиентов».



С 1 мая Сбербанк первым снизил ставки по базовым ипотечным программам на покупку вторичного жилья и квартир в новостройках — теперь они начинаются от 13,4%.

С 4 мая по всем невыданным и новым заявкам по программе «Господдержка 2020» ставка начинается от 8,7% (при условии страхования жизни и здоровья, электронной регистрации).

Семьи с детьми могут улучшить свои жилищные условия по ставке от 5,7%.

Начат прием заявок на ипотеку для сотрудников IT-компаний, где ставка начинается от 5%.

Кроме того, оформить ипотеку по сниженной ставке сегодня также можно в рамках индивидуальных предложений, разработанных застройщиками совместно со Сбербанком.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»