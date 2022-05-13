«Нижнекамскнефтехим» получил четырехмиллионную тонну этиленгликоля

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Первый этиленгликоль был получен 42 года назад

На заводе по производству олигомеров и гликолей ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР) получена четырехмиллионная со дня начала производства тонна этиленгликоля.

Впервые это ценное нефтехимическое сырье на предприятии получили 30 апреля 1980 года. Тогда первую продукцию «добыли» начальник цеха №2406 Леонид Галузо, заместитель начальника цеха Анатолий Кротов, начальник отделения Гамиль Гайфутдинов, начальник смены Ингель Галеев, старший аппаратчик Фиргать Сахаутдинов и аппаратчики Гульсира Яппарова и Надежда Богачева.

Изначальная проектная мощность установки составляла 63 тыс. тонн в год. В 1985 году была достигнута максимальная выработка по моноэтиленгликолям (МЭГ) — 71 364 тонны. А уже через четыре года в результате внедрения мероприятий по улучшению работы производства этиленгликоля за счет увеличения числа тарелок и реконструкции колонн К-308, К-309, пароэжекторных установок, колонн выделения МЭГ К-301, К-303, по наращению и увеличению числа тарелок в колонне К-204 мощность производства достигла 81 тыс. тонн этиленгликолей в год.

В соответствии с мировыми стандартами

В связи с развитием рынка и повышением спроса на МЭГ руководство «Нижнекамскнефтехима» решило увеличить его выпуск и утвердило долгосрочную программу. В рамках программы было внедрено пять изобретений, что позволило на действующем оборудовании удвоить выпуск продукта. Так, в 2004 году выработка этиленгликоля высшего сорта составляла 111 517 тонн.

— Теперь цех №6706 производит этиленгликоль волоконного качества, который соответствует мировым стандартам. Способ его производства, разработанный специалистами завода совместно с учеными научно-технологического центра, получил патент РФ и признан лучшим изобретением 2002 года, — рассказал начальник цеха №6706 Фанис Шайхутдинов.

При производстве этиленгликоля получают следующие сопутствующие продукты: диэтиленгликоль, триэтиленгликоль, пылеподавитель калийных солей. Сырье применяют в производстве синтетических волокон, смол, растворителей, низкозамерзающих и гидравлических жидкостей.

К примеру, без диэтиленгликоля не обойтись в производстве полиуретанов, при осушке природного газа и экстракции ароматических веществ. Триэтиленгликоль используется в качестве сырья в производстве олигоэфиракрилатов, пластификаторов и других продуктов органического синтеза. А пылеподавитель калийных солей помогает аграриям получить хороший урожай — его используют в качестве реагента в производстве минеральных удобрений, чтобы снизить пылеобразование.

«Нижнекамскнефтехим» поставляет этиленгликоль не только в города России — Москву, Уфу, Дзержинск, но и в соседние страны — Казахстан и Белоруссию.