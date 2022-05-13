В Татарстане в первом квартале 2022 года выявили 159 поддельных купюр

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В январе — марте этого года в Татарстане выявили 159 российских денежных знаков с признаками подделки. Об этом сообщили в отделении Национального банка по Татарстану Волго-Вятского главного управления ЦБ России.



Большинство подделок — купюры номиналом 5 тысяч рублей. За указанный период в Татарстане обнаружили 131 такую банкноту. В республике в первом квартале выявили пять поддельных банкнот иностранных государств — три купюры номиналами $100 и по одной купюре в $50 и $20.

В Банке России напомнили, что подлинность банкнот можно проверить самостоятельно без специального оборудования: на просвет, на ощупь и при изменении угла зрения. К тому же на всех российских банкнотах есть защитная нить, и чем выше номинал, тем она сложнее.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В марте в Казани сотрудники полиции задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте поддельных денежных купюр. Задержанный приобрел 15 поддельных денежных купюр, четыре из которых к моменту задержания успел сбыть на территории одного из городских рынков. Результаты экспертизы подтвердили, что деньги являются фальшивыми. Во время личного досмотра подозреваемого полицейские нашли еще 11 подделок номиналом 5 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко