В Казани задержали мужчину по подозрению в сбыте фальшивых денег

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани сотрудники полиции задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте поддельных денежных купюр. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Установлено, что задержанный приобрел 15 поддельных денежных купюр, четыре из которых уже сбыл на территории одного из городских рынков. Результаты экспертизы подтвердили, что деньги являются фальшивыми. Во время личного досмотра подозреваемого полицейские нашли еще 11 купюр номиналом 5000 рублей, которые также имеют признаки подделки.

Фото: Максим Платонов (архив)

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до восьми лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Недавно сообщалось, что в столице Татарстана перед судом предстанет 32-летний уроженец Киргизии, обвиняемый в сбыте поддельных денег. Он передал супруге поддельные купюры для совершения покупок. Однако та не знала о его преступных намерениях.

Диана Жиленкова