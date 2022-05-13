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Гинцбург объявил о начале исследования новой вакцины от COVID-19

08:59, 13.05.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Гинцбург объявил о начале исследования новой вакцины от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Стартовали исследования вакцины против коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц, разработанной специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«Уже несколько человек привили. Никаких абсолютно негативных реакций на введение вакцины не было. На основании этого можно сказать, что все хорошо», — цитирует его «РИА Новости».

Новая вакцина предполагает двукратное введение с промежутком в три недели. Однако, в отличие от «Спутника V», компоненты препарата одинаковые, уточнил он.

Фото: realnoevremya.ru

Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что консультации России с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о признании отечественной вакцины от COVID-19 продолжаются.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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