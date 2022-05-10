Япония вводит санкции против 141 человека из России, ДНР и ЛНР

Япония в связи с ситуацией на Украине ввела новые санкции против 141 человека из России, ДНР и ЛНР, а еще против 71 российской компании, об этом сообщается на сайте японского МИД.



В числе попавших под новые ограничения восемь человек по России, включая премьер-министра Михаила Мишустина и замсекретаря российского Совбеза Рашида Нургалиева. Также в список включены 133 человека по ЛНР и ДНР.

Помимо этого, Япония запретила экспортировать товары и проводить транзакции для 71 компании из России. К ним относятся «Алмаз-Антей», ВНИИ «ЭТАЛОН», «Интелтех» и др. В список включили исследовательские институты и технические бюро, специализирующиеся на средствах связи, сообщает «РИА Новости».

Япония недавно сообщала о решении ввести дополнительный пакет антироссийских санкций на фоне ситуации на Украине. Ограничения предполагают в том числе расширение эмбарго на импорт в России передовых технологий.

Маргарита Головатенко