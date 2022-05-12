Матыцин заявил, что Спартакиада сильнейших пройдет летом в трех городах России — среди них Казань

Фото: Максим Платонов

С 20 по 29 августа в Москве, Казани и Санкт-Петербурге пройдет Спартакиада сильнейших 2022 года. Об этом рассказал глава Минспорта России Олег Матыцин.

По его словам, спортивные мероприятия инициировало ведомство. Выбор городов связан с логистикой и наличием спортивных объектов.

— В Спартакиаде примут участие российские спортсмены, программу планируем в соответствии с программой Олимпийских игр в Париже 2024 года, — приводит слова Матыцина ТАСС.



Фото: Максим Платонов (архив)

В конце апреля министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что в Казани пройдет Международный турнир по водным видам спорта под названием «Кубок дружбы». Соревнования состоятся в три этапа — летом, осенью и зимой.

Диана Жиленкова