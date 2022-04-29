В Казани Кубок дружбы по водным видам спорта пройдет в три этапа

Фото: Ринат Назметдинов

Международный турнир по водным видам спорта в Казани будет носить название «Кубок дружбы» и пройдет в три этапа — летом, осенью и зимой. Об этом заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Первый этап состоится в конце июля, второй — в конце ноября и финальный — в декабре.

— Планируем провести турниры по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию. Это будет единый цикл соревнований, в течение недели будут проходить соревнования по всем трем видам спорта, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова сообщала, что президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил проведение международных соревнований по водным видам спорта «Игры Дружбы» в Казани. Турнир внесли в план соревнований спортсменов.

Организаторы международных соревнований по водным видам спорта «Игры Дружбы» планируют пригласить сборные стран Карибского бассейна — Венесуэлы, Аргентины, Кубы, Бразилии.

Татьяна Леухина