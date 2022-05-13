На ремонт моста через суходол у села Чита в Пестречинском районе Татарстана выделят почти 70 млн рублей

Главтатдортранс объявил тендер на проведение ремонта моста через суходол у села Чита. Он находится на участке дороги «Пестрецы — Чита — Янцевары» в Пестречинском районе Татарстана.

Начальная цена договора — 69,5 миллиона рублей. Источник финансирования — бюджет республики.

Работы необходимо выполнить на участке км 16 + 880. Оказать услугу требуется до 20 ноября 2022 года. В список работ входят частичный демонтаж конструкций моста, ремонт опор, устройство монолитной железобетонной плиты проезжей части, водоотвода, очистных сооружений и так далее.

Подать заявку на участие в тендере можно до 30 мая текущего года. Подрядчика определят 1 июня.

В апреле сообщалось, что в Казани на проектно-изыскательские работы по капремонту трех мостов направят 5,3 миллиона рублей. Средства предусмотрены в бюджете Татарстана. Работы планируют завершить до 30 сентября текущего года.

Диана Жиленкова